» المجر تواجه خطر تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا‎

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية والاقتصادية الضرورية لحماية أرواح الناس في حال تفشي موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد.



وتخلى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، رسميًا عن صلاحية الحكم بمراسيم كان البرلمان قد منحها له، بشكل مثير للجدل خلال أزمة فيروس «كورونا»، ووقّع أوربان مرسومًا لإنهاء حالة الطوارئ التي تم سنها للتعامل مع جائحة «كوفيد-19»، ووضع البرلمان الأساس لهذه الخطوة قبل يومين.وكانت الصلاحيات الواسعة التي منحها البرلمان لأوربان، في أواخر مارس، للتعامل مع الأزمة، غير مقيدة بفترة زمنية، ما أثار اتهامات بانتزاع صلاحيات من جانب المنتقدين في المجر الدولية .

