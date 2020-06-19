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وفاة «إيان هولم» نجم «سيد الخواتم»

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وفاة «إيان هولم» نجم «سيد الخواتم»
وفاة «إيان هولم» نجم «سيد الخواتم»

فتحي مجدي

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توفي الممثل البريطاني، المرشح لجائزة أوسكار، إيان هولم، عن 88 عامًا، كما أعلن وكيل أعماله الجمعة.
واشتهر خصوصًا بدوره في سلسلة أفلام "لورد أوف ذي رينجز" (سيد الخواتم) و"إيليين". 

وقد رشح لجائزة أوسكار لتجسيده دور مدرب في فيلم "شيرييتس أوف فاير" وشارك في مجموعة من أبرز الأفلام العالمية.

وهو أدى دور "آش" في أول فيلم "إيلين" وظهر في "ذي مادنس أوف كينج جورج" و"ذي أفييتر".

وقالت شركة "أليكس إيروين أوف ماركهام، فروجات أند إيروين" في بيان: "بحزن شديد، نؤكد وفاة الممثل السير إيان هولم الذي توفي صباح اليوم عن 88 عامًا".

وأضافت: "لقد توفي بسلام في المستشفى محاطًا بعائلته".
وأوضح البيان أن هولم عانى من مرض مرتبط بباركنسون.

واشتهر بتجسيده شخصية "بيلبو باجينز" في ثلاثية "لورد أوف ذي رينجز"، لكنه كان قد أثبت نفسه قبل ذلك كنجم مسرح مع شركة "رويال شكسبير" كما كان يظهر بانتظام على "بريتيش تي في".

وبالإضافة إلى ترشيحه لجائزة أوسكار، رشح أيضًا لست جوائز "بافتا" التي تقدمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون. 

ولد هولم في إسكس، جنوب شرق إنجلترا ، عام 1931، وحضر مدرسة الدراما RADA في لندن.

وبعد مسيرة مهنية ناجحة على المسرح، انتقل إلى التلفزيون، وفي وقت لاحق التمثيل السينمائي. 

في عام 1989، تم تسميته قائد الإمبراطورية البريطانية (CBE) وفي عام 1998 حصل على لقب فارس لخدمات الدراما.

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