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كتابات عنصرية تستهدف 3 مساجد في بريطانيا

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كتابات عنصرية تستهدف 3 مساجد في بريطانيا
كتابات عنصرية تستهدف 3 مساجد في بريطانيا

فتحي مجدي

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن ثلاثة مساجد في شمال شرق إنجلترا استهدفت بكتابات عنصرية "مشينة".
والمساجد الثلاثة التي كتب على جدرانها شعارات عنصرية هي: مسجد فاروق عزام والمركز الإسلامي ومسجد بلال في ستوكتون بكليفلاند.


وعلى جدار مسجد فاروق عزام، كتب أحدهم (KKK) بطلاء أحمر، بجانب سلسلة من الكلمات البذيئة. ووجدت نفس الرموز والإساءات على نافذة مسجد بلال.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور إنه لم يتضح من الذي كتب تلك العبارات البذيئة.

وأثارت الصور عند نشرها على موقع "تويتر" ردود فعل غاضبة، وعلق أحدهم: "مخزي تمامًا! التخريب لا معنى له!!!"

وأضاف مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي: "أنا مُلحد، كنت دائمًا ولكن هذا يجعلني أشعر بالغثيان! "سأشعر بالشيء نفسه بالنسبة لأي بيت عبادة آخر! أشك في أن الجناة سيعرفون كيف يتهجون أسماءهم ناهيك عن فكرة عن مدى فظاعة هذا".



وأبلغت الجالية المسلمة شرطة كليفلاند بالحادث. وقال المشرف شارون كوني: "لن يتم التسامح مع حوادث جرائم الكراهية مثل هذه. الاستفسارات جارية وسنناشد أي شخص قد يكون لديه معلومات بخصوص هذه الحوادث أن يتصل بنا".

وأشار إلى أنه ستكون هناك المزيد من الدوريات في المنطقة من أجل توفير الطمأنينة للمجتمع المحلي.


يذكر أن (KKK) هو اختصار لكلو كلوكس كلان، وهي مجموعة كراهية أمريكية متفوقة بيضاء هدفها الأساسي الأمريكيين من أصل أفريقي.

وبعد تأسيسها في جنوب الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن التاسع عشر، شرعت (KKK) بشكل متقطع في حملات الإرهاب والقتل.

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