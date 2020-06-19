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حالة نادرة.. طفلة تبكي دمًا بدلاً من الدموع

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حالة نادرة.. طفلة تبكي دمًا بدلاً من الدموع
حالة نادرة.. طفلة تبكي دمًا بدلاً من الدموع

فتحي مجدي

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تعاني فتاة هندية عمرها 11 عامًا من حالة نادرة، إذ يتساقط الدم مع الدموع من عينيها دون أسباب.
ووصلت والدة الفتاة إلى عيادة في نيودلهي بعد أن بدأت ابنتها تذرف دموع الدم كل يوم لمدة أسبوع تقريبًا. ولم يكن الخبراء في العيادة على علم بسبب الحالة واستمروا في مراقبتها لعدة أيام.

وعلى الرغم من الدم المتدفق على وجه الفتاة، إلا أنها لم تشك من أي ألم - حتى عندما يتدفق لعدة دقائق, من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، وفقًا للأم.

وبعد إخضاع الفتاة للفحص، تبين أن الفتاة تعاني من نزيف الدم، وهي حالة نادرة تجعل الدم يتساقط مع الدموع.

وتم توثيق الحالة في مجلة (The BMJ)، الطبية الأسبوعية، كحالة نادرة، لكن هناك العديد من الأمثلة على ذلك موثقة عبر التاريخ.

وهناك منشورات محدودة حول الحالة، والتي ترجع أساسًا إلى كونها حالة نادرة. والدم الذي يتساقط من العين يعتبر غير ضار بشكل عام، على الرغم من أنه يمكن أن يجذب الانتباه بسبب الطبيعة الغريبة للحالة.
وهناك منشورات محدودة حول الحالة، والتي ترجع أساسًا إلى كونها حالة نادرة. والدم الذي يتساقط من العين يعتبر غير ضار بشكل عام، على الرغم من أنه يمكن أن يجذب الانتباه بسبب الطبيعة الغريبة للحالة.

وأشارت المجلة الطبية إلى أن هذه الحالة النادرة ذكرت لأول مرة في الكتاب الطبي العلمي ( Aetius of Amida)، في القرن السادس.

ولفتت إلى أنه "بعد ذلك بألف عام، في القرن السادس عشر، كانت هناك راهبة تعاني من نزيف في الأذن والعين كل شهر بدلاً من الحيض".

وفي وقت لاحق من عام 1581، استشهد بفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كانت لديها قطرات من الدموع الدموية بدلاً من إفرازات الدورة الشهرية.

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