» أول تعليق من مدرب ليفربول على عودة الدوري الإنجليزي

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رسميًا.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنه كان خائفًا في وقت من الأوقات، أن يتم إلغاء الدوري الإنجليزي وألا يتوجوا كأبطال للمسابقة، بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

ويلاقي نادي ليفربول، يوم الأحد المقبل، نظيره نادي إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد الشهير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب ليفربول، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" كنا قد بدأنا في عزل أنفسنا جميعًا عند تفشي فيروس كورونا، شعرت بالقلق في اللحظة التي بدأ فيها الناس يتحدثون عن إلغاء الدوري."

وأضاف:" كنت مذهولًا، سيكون هذا قاسيًا وصعبًا جدًا إذا تم، لكن ها نحن الآن، الدوري الإنجليزي قد عاد."

وتجدر الإشارة إلى، أن نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة، حيث يلزم رفاق محمد صلاح تحقيق 6 نقاط فقط للفوز بالبريميرليج رسميًا.

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