» الصحة العالمية: كورونا بدأ مرحلة جديدة من الدمار

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا يتفشي بشكل سريع للغاية.

وأعلن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أمس الخميس.

وتعتبر هذه الإحصائية أكبر معدل إصابات يومي حول العالم منذ بداية تفشي الفيروس حول العالم.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم 8,623,004 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 457,357 حالة وفاة حول العالم.

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