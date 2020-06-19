بشرى.. الصحة تعلن عن عقار جديد لكورونا وموعد طرحه

الطيب حسين
ورفضت المصادر الإفصاح عن سعر طرح العقار فور تصنيعه محليا، لكنها شددت على أن سعره في مصر سيكون الأقل عالميا، حيث يصل سعر العبوة في أمريكا إلى قرابة 5.5 ألف دولار، ويحتاج المريض من 6 إلى 10 جرعات لاستكمال الكورس العلاجي الذي قد يصل إلى 10 حقن للمريض الواحد على مدة تتراوح بين 10 و15 يوما، مشيرة إلى أن سعر الكورس العلاجي في مصر قد يتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه.
وبموجب الاتفاق ستقوم شركة "إيفا فارما" المصرية بتصنيع الدواء محليا في أسرع وقت ممكن، حيث أكد العضو المنتدب للشركة المصرية رياض أرمانيوس، في تصريحات صحفية: "الاتفاق يأتي في وقت حرج، بعدما بدأ فيروس كورونا في الانتشار بالبلدان النامية، التي تعانى أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة".
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