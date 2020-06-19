الصحة العالمية تعلن عن صدمة غير متوقعة بشأن كورونا

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رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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  • حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وتيرة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بالوباء يوم أمس.     
  • وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة بتسجيل 150 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس الخميس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

    • ولفت إلى أن قرابة نصف هذه الحالات الجديدة تعود إلى الأمريكيتين، مشيرا إلى رصد أعداد كبيرة من المصابين أيضا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

    وتابع: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة.. يواصل الفيروس تفشيه بسرعة ولا يزال فتاكا، فيما لا يزال معظم الناس عرضة لخطره".

    وجدد تيدروس الذي تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.

    وحسب آخر بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت في العالم حتى الآن 8520761 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" على الأقل، بما في ذلك 454625 حالة وفاة و4186434 حالة شفاء.



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