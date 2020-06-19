مطربة مصابة بكورونا: «أنا تعبانة جدًا جدًا.. وشكلي هسبقكم»

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كشفت المطربة رحمة عن آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية مؤخرًا عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت رحمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "آخر التطورات، أنا تعبانه جدا جدا يا جماعه وشكلي هسبقكم و الحمد لله رب العالمين، و والدتي ربنا يتولها وجميعا آمين، شفتوا التأخير عامل فيه إيه؟، والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهية ده، إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي".

وأضافت: "رحت النهارده (أمس) لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله، تعبانه جدا جدا جدا،  قالي الفيروس نزل علي الرئتين، و لله الحمد كله علي كل حال و علي أي حال، كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يارب، الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي أي حال”.

وكشف عن أن الفيروس انتقل إلى أسرتها عن طريق أحد الأقارب خلال زيارته لهم في عيد الفطر، وهو ما جعلها تدعو إلى توخي الحذر وعدم الاستهرار في التعامل مع أي أعراض.

وختمت ناصحة: "من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت، لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت، زياره من أحد الأقارب في العيد، عدى البيت كله، و علي فكره لحد دلوقتي هو مش تعبان هو نقل فقط سبحان الله العلي العظيم، أتمني للجميع إنكم تحذروا، و يارب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يارب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه.. تحياتي رحمة".
وكانت رحمة أعلنت إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن شعرت هي وأختها بارتفاع في درجة الحرارة ثاني أيام عيد الفطر. وظهرت الأعراض لاحقًا على والدتها وأختها الصغيرة، كما ذكرت في تصريحات سابقة.


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