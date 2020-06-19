  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك يفاوض حسن شحاته لخلافة "باتشيكو"

الاتحاد الإفريقي يفاجئ حسن شحاته في يوم ميلاده

كورونا مصر

بشرى.. الصحة تعلن عن عقار جديد لكورونا وموعد طرحه

الاتحاد الأوروبي: إدارة ترامب جزء من تهديد خارجي

أوروبا تنقلب على إسرائيل

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

الصحة العالمية تعلن عن صدمة غير متوقعة بشأن كورونا

جثة - أرشيفية

مصرع مذيع شهير في حادث تصادم بالقليوبية

المطربة رحمة

مطربة مصابة بكورونا: «أنا تعبانة جدًا جدًا.. وشكلي هسبقكم»

تزايد الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا

تزايد الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا

علاج كورونا

أمريكا تبدأ تجارب علاج هشاشة العظام على مرضى كورونا

«دويتشه بنك» يرسم سيناريو كارثيًا للعالم خلال الـ 10 سنوات القادمة

«دويتشه بنك» يرسم سيناريو كارثيًا للعالم خلال الـ 10 سنوات القادمة

مرتضى منصور

الزمالك يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة بسبب نقاط القمة

أمريكا تبدأ تجارب علاج هشاشة العظام على مرضى كورونا

آخر الأخبار

علاج كورونا
علاج كورونا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الحكومة البريطانية: هؤلاء لهم الأولوية في العلاج بلقاح كورونا

#

شركة دواء مصرية تحصل على حق تصنيع علاج كورونا

#

«الكأس المقدسة» علاج جديد للقضاء على كورونا

#

أمريكا تتعهد بمساعدة روسيا في علاج مصابي "كورونا"

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Ampio Pharmaceuticals Inc أنها ستبدأ دراسة في مرحلة مبكرة من علاجها التجريبي Ampion في مرضى فيروس كورونا.

وجاء ذلك أن حصلت على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، قالت الشركة التي تختبر Ampion لعلاج الألم بسبب هشاشة العظام في دراسات المرحلة المتأخرة ، إن الدواء قد يكون فعالًا في تحسين النتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

علاج كورونا 2

لا توجد علاجات معتمدة لـفيروس كورونا، ومع أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس التاجي الجديد ، وقد اندفع العديد من صانعي الأدوية لاختبار الأدوية التي قد تثبت فعاليتها في مساعدة المرضى.

من جانب آخر أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية أنها بصدد إطلاق دراسة عن عقار الباريسيتينيب لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي لدى المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بفيروس كورونا، فى واحدة من عدة جهود بذلتها شركة الأدوية الأمريكية للمساعدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طرد الشرطي المتورط في قتل الأمريكية «برونا تايلور»
» تقتل والدها وتقطع عضوه الذكري (تفاصيل صادمة)
» أول تعليق من مدرب ليفربول على عودة الدوري الإنجليزي
» حالة نادرة.. طفلة تبكي دمًا بدلاً من الدموع
» الزمالك يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة بسبب نقاط القمة
» أوروبا تنقلب على إسرائيل
» إصابة اثنين من أطباء الدقهلية بفيروس كورونا
» الصحة العالمية: كورونا بدأ مرحلة جديدة من الدمار
» بالأسماء .. الزمالك ينهى صفقات نارية
» حقيقة إصابة "صلاح"
» نيمار يخسر قضيته مع برشلونة والمحكمة تلزمه بسداد 6.7 مليون يورو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية