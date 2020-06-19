الأم الأكثر لياقة في العالم ترضع ابنتها أثناء المنافسات الرياضية

19 يونيو 2020 - 05:07 م

حصلت كارا سوندرز على المركز الثالث في مسابقة رياضة "الكروس فيت" في أستراليا بينما ترضع طفلها البالغ من العمر سنة واحدة خلال المنافسات.





وقالت الأم ( 30 عامًا)، التي كانت تمارس التمارين في الشهر التاسع خلال الحمل، إنه في حين أنه "من الصعب للغاية" التدريب أثناء الرضاعة، إلا أنك ستجد دائمًا طريقة لشيء تحبه.





وأضافت كارا التي وصفت بـ "الأم الأكثر لياقة في العالم": "كما تعلمون، الاستعداد للمسابقات ليس شيئًا سهلاً. لقد كنت رياضية لفترة طويلة وأنا أفهم أهمية الحركة، لذا فقد استغرقت وقتي. لقد استمتعت بكوني أم وبدأت في التحرك بشكل حدسي إلى حد ما".





ولديها نصائح للأمهات اللواتي يرغبن في التمارين في بعض التمارين بين جداول أعمالهن المزدحمة، قائلة إنها تأخذ معها ابنتها في كل شيء تقوم به، حتى أثناء التدريبات داخل الصالة الرياضية، تصطحبها معها، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وتابعت: "التدريب لا يبدو كما كان من قبل. يجب أن يكون مختلفًا قليلاً وأن يشمل شخصًا صغيرًا. عليّ أن أتوقف وأبدأ كثيرًا وأعمل القليل حيث أستطيع".



