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ثعبان ضخم يلتهم «معزة» بالكامل.. والسجن لمن يمسك به

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ثعبان ضخم يلتهم «معزة» بالكامل.. والسجن لمن يمسك به
ثعبان ضخم يلتهم «معزة» بالكامل.. والسجن لمن يمسك به

فتحي مجدي

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صور مرعبة.. ثعبان ضخم يلتهم فريسة كبيرة

أمسك راعي أغنام بثعبان ضخم يبلغ ارتفاعه 10 أقدام، بعد أن ابتلع أحد ماعزه بالكامل، بالقرب من مزرعته شرقي الصين.
واتصل راعي الأغنام ياو، من بنغلاي في مدينة أنشي جنوبي مقاطعة فوجيان، بالسلطات المحلية بعد مشاهدته الثعبان البورمي يلتهم الماعز يوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات الثعبان، المعروف بأنه أحد أكبر خمسة أنواع من الثعابين في العالم، وهو يرقد في الأدغال، بينما يبتلع ماعزًا يبلغ وزنه 30 رطلاً.

وقال ياو إنه لم يستطع رؤية ساقيه الخلفيتين، لأنه كان يختنق ويأكله الثعبان بالكامل، وفق صحيفة "ديلي ستار".

ولأن الثعبان البورمي مدرج ضمن الأنواع المحمية من الدرجة الأولى، فإنه لا يستطيع قتلها أو إيذائها، وهو ما دفع راعي الأغنام للاتصال بخدمات الغابات للمساعدة في إبعاد الثعبان.

وتم إرسال أفراد الإطفاء لمساعدته، والذين وجدوا أن الثعبان بصق الماعز الذي ابتلعه، وتم القبض عليه أثناء محاولته الفرار عبر مجرى مجاور.

وظهر رجال الإطفاء وهم يلتقطون الثعبان ويضعونه في كيس، قبل أن يتم إطلاقه في البرية في اليوم التالي.

ويمكن أن تستغرق الثعابين أسابيع لهضم وجباتها، ولكن من المعروف أن الثعابين الكبيرة غير السامة تلفظ فريستها عند الشعور بالضيق من أجل في الهروب.

وإيذاء أو قتل أو أسر الثعابين غير السامة هي جرائم يعاقب عليها بموجب قوانين الأنواع المهددة بالانقراض في الصين، إذ يواجه الصيادون والمُتجِرون أكثر من 10 سنوات خلف القضبان.

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