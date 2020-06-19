سجن «القرد المخمور» مدى الحياة.. قتل صاحبه وأصاب 250 آخرين

19 يونيو 2020 - 04:45 م

لا يزيد طول معظم القرود عن قدمين، لكن من المعروف أنها أقوى بأربع مرات من البشر.





وقتل القرد "كالو" المخمور، البالغ من العمر ست سنوات صاحبه، وأصاب 250 شخصًا في الهند، قبل أن يتم نقله إلى حديقة حيوان كانبور حيث حكم عليه بالسجن الانفرادي بقية حياته.





وينتمي القرد إلى ميرزابور بولاية أوتار براديش، حيث يعتقد أن صاحبه كان يمده بالخمور، وربما لحوم القرود، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وبعد أن قتل صاحبه، أخذ في مهاجمة الناس في الشوارع، وخاصةً النساء والأطفال.





وأفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS) أن القرد هرب إلى غابات ميرزابور لبعض الوقت قبل أن يتم القبض عليه في النهاية.





وتم نقل القرد "كالو" في نهاية المطاف إلى حديقة حيوان كانبور، حيث أظهر عداءً تجاه حراس الحديقة على وجه الخصوص، وكذلك القرود.





وقال طبيب حديقة الحيوان محمد ناصر: "أبقناه في عزلة لبضعة أشهر ثم نقلناه إلى قفص منفصل. لم يكن هناك أي تغيير في سلوكه ولا يزال عدوانيًا كما كان. لقد مرت ثلاث سنوات منذ قدومه إلى هنا، ولكن الآن تقرر أنه سيبقى في الأسر طوال حياته".





ولاحظ علماء الحيوان أنه ليس فقط مدمنًا على الكحول، لكنه رفض أيضًا تناول الخضار وهاجم القرود الأخرى. ويعتقدون أن غضبه ربما للنظام الغذائي الذي كان يتبعه.



