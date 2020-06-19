» بالأسماء .. الزمالك ينهى صفقات نارية

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمامه التعاقد مع صفقتين جديدتين من العيار الثقيل، على حد وصفه خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوف الابيض خلال المسابقات المقبلة.

ويعد حمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي التونسي هو الصفقة الأولى التي باتت شبه محسومة بعدما أنهى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الاتفاق بالتواصل مع اللاعب وحسم كافة التفاصيل الخاصة بعقده.

كما يعد الأنجولي أري بابل مهاجم أول أغسطس الأنجولي ثاني صفقات الأبيض الصيف المقبل بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، الذي شاهد بعض مباريات اللاعب وأشاد بقدراته وطلب التعاقد معه.


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