انتبه.. هذه العلامات تعني إصابتك بخلل في "الكلي"

19 يونيو 2020 - 02:50 م

تعتبر الكلي من أكثر الأعضاء التي إصابتها تسبب خلل كبير في وظائف الجسم إلي جانب الآلام المبرحة التي تخلفها ورائها.

وكشفت دراسات حديثة إلي أن هناك بعض العلامات يمكن من خلالها التعرف علي وجود مشكلة في الكلي و أنها لا تعمل بشكل جيد .

ومن أهم هذه العلامات اضطراب النوم حيث يحصل الشخص علي فترة نوم أقل ، و هناك أيضا الصداع والتعب والضعف العام كما أن الجلد يصبح أكثر جفافا .

وأضاف الخبراء إن رائحة الفم الكريهة أيضا تشير إلي أن الكلي لا تعمل بشكل سليم لأن تراكم الفضلات في الدم يغير مذاق الطعام ويعطي طعم معدني للفم .