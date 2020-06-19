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انتبه.. هذه العلامات تعني إصابتك بخلل في "الكلي"

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الكلى

الصداع

التعب

الضعف العام

تعتبر الكلي من أكثر الأعضاء التي إصابتها تسبب خلل كبير في وظائف الجسم إلي جانب الآلام المبرحة التي تخلفها ورائها.

وكشفت دراسات حديثة إلي أن هناك بعض العلامات يمكن من خلالها التعرف علي وجود مشكلة في الكلي و أنها لا تعمل بشكل جيد .

ومن أهم هذه العلامات اضطراب النوم حيث يحصل الشخص علي فترة نوم أقل ، و هناك أيضا الصداع والتعب والضعف العام كما أن الجلد يصبح أكثر جفافا .

وأضاف الخبراء إن رائحة الفم الكريهة أيضا تشير إلي أن الكلي لا تعمل بشكل سليم لأن تراكم الفضلات في الدم يغير مذاق الطعام ويعطي طعم معدني للفم .


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