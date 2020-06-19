» نيمار يخسر قضيته مع برشلونة والمحكمة تلزمه بسداد 6.7 مليون يورو

19 يونيو 2020 - 02:39 م

أصدر القضاء الإسباني حكما بإلزام النجم البرازيلي نميار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، بسداد مبلغ 6.7 مليون يورو لصالح نادي برشلونة.







وكان نيمار رفع دعوة قضائية ضد نادي برشلونة، طالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو، مكافأة تجديد عقد الأخير مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة، أن القضاء الإسباني، رفض دعوى نيمار ، واأزمه بدفع يمبع 6.7 مليون يورو لصالح نادي برشلونة.





وأضافت الصحيفة، أن نيمار قد يستأنف على هذا الحكم، خلال الأيام المقبل.



