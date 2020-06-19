  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جثة - أرشيفية

مصرع مذيع شهير في حادث تصادم بالقليوبية

«دويتشه بنك» يرسم سيناريو كارثيًا للعالم خلال الـ 10 سنوات القادمة

«دويتشه بنك» يرسم سيناريو كارثيًا للعالم خلال الـ 10 سنوات القادمة

خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر

الديلي ميل تكشف تفاصيل اتهامات شقيق أمير قطر

بالفيديو.. مبروك عطية لـ متصلة "ليه مقتلتوش أمكو"

هذا الشخص يريد إحداث وقيعة بين الأزهر والسلطة

مصرع مذيع قناة الحدث

مصرع مذيع قناة الحدث .. مقطورة نقل تدهس سيارته

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: فتح المساجد "معصية لله"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

كورونا

مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

بامتيازات جديدة..

الأهلى يجدد عقد مروان محسن

الرياضة

مروان محسن
مروان محسن

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يجدد عقد كارتيرون بزيادة 20 %

#

مروان محسن جاهز للتجديد للاهلى

#

نجم الأهلي يدافع عن مروان محسن بعد بكائه: كل الصفات الكويسة فيه

#

الأهلى يعدل عقد "الشناوى"

الاهلى

مروان محسن

سيد عبد الحفيظ

تجديد

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع مروان محسن، مهاجم الفريق من أجل تجديد عقده مع النادي بشكل رسمي.

وينتهي عقد مروان محسن في نهاية الموسم الكروي المقبل، إلا أن إدارة الأهلي حرصت على تجديد عقد اللاعب بتوصية من لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح.

واتفق تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، مع عبدالحفيظ على كافة تفاصيل العقد الجديد الأيام الماضية.

ويشهد العقد الجديد زيادة مالية، بطلب من اللاعب الذي استمر طوال السنوات الماضية في الحصول على عقد لم يزيد عن 3 ملايين في الموسم طوال الـ 4 سنوات الماضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك يتقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة بسبب نقاط القمة
» بالأسماء .. الزمالك ينهى صفقات نارية
» نيمار يخسر قضيته مع برشلونة والمحكمة تلزمه بسداد 6.7 مليون يورو
» لاعب بالنادي الأهلي يقيم حفل زفاف بالتجمع الخامس
» حقيقة إصابة "صلاح"
» جريمة شرف جديدة تهز إيران
» بعد أن أنصفه القضاء.. نفوق الديك " موريس"
» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية
» مصر تطلب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل حول ليبيا
» برقم خيالى ..لاعب جديد على أعتاب الأهلى
» صورة مؤثرة لمؤسس السعودية على كرسي متحر ك.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية