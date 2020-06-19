الأهلى يجدد عقد مروان محسن

19 يونيو 2020 - 02:38 م

يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع مروان محسن، مهاجم الفريق من أجل تجديد عقده مع النادي بشكل رسمي.

وينتهي عقد مروان محسن في نهاية الموسم الكروي المقبل، إلا أن إدارة الأهلي حرصت على تجديد عقد اللاعب بتوصية من لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح.

واتفق تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب، مع عبدالحفيظ على كافة تفاصيل العقد الجديد الأيام الماضية.

ويشهد العقد الجديد زيادة مالية، بطلب من اللاعب الذي استمر طوال السنوات الماضية في الحصول على عقد لم يزيد عن 3 ملايين في الموسم طوال الـ 4 سنوات الماضية.