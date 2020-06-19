الديلي ميل تكشف تفاصيل اتهامات شقيق أمير قطر

19 يونيو 2020 - 02:33 م

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إنها حصلت حصريا على نسخة من الدعوى المدنية الفيدرالية التي تم رفعها في محكمة بولاية ماساتشوستس، يوم الثلاثاء الماضي، ضد خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، بعدة تهم.

وتزعم أوراق المحكمة، التي قدمها ستة من الموظفين الأميركيين السابقين لخالد بن حمد، أنه كان يحضر عدداً من حفلات المخدرات، ويوجد بها لعدة أيام بلا نوم، يقوم خلالها بأفعال مشينة، وأنه أمر اثنين من هؤلاء الموظفين الستة بارتكاب أعمال جنائية ضد أمريكيين.

وبحسب ما نشرته اشلرق الاوسط فقد قال رامز طعمة، أحد المدعين، وهو نجل آخر مدير أعمال لمايكل جاكسون، الذي يعمل في مجال العقارات، في الدعوى القضائية، أن الأمير القطري طلب منه تأجير مقر للسكن له في كاليفورنيا، ولكنه رفض فيما بعد دفع مستحقاته، وهدد بقتله.

وأضاف طعمة أن خالد بن حمد اختطفه، ووضعه في السجن في الدوحة، لأيام، وحاول تلفيق إحدى الجرائم له، بحسب ما نقلته الشرق الأوسط عن الديلي ميل.

كما زعم مدعي آخر كان يعمل ضمن فريق سباقات السيارات التابع لخالد بن حمد، المعروف باسم «سباق العنابي»، أن الملياردير أمره 4 مرات بين عامي 2010 و2012 بقتل منافسه في سباقات السيارات وزوجته.