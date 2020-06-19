» حقيقة إصابة "صلاح"

19 يونيو 2020 - 02:29 م

يعانى محمد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني يعاني من مشكلة بدنية، أبعدته عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

ووفقاً لصحيفة "ذا أثيلتيك" البريطانية، أوضح أن الشكوك تحوم حول حالة صلاح البدنية بعد العودة من التوقف، مؤكداً أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق اعترف بأن لديه لاعبين يعانون من مشاكل.

وأضافت: "مشكلة صلاح وروبرتسون ليست عضلية، بل إنهما يعانان من مشاكل متعلقة باللياقة البدنية"، مشدداً على أن ذلك كان سبب غيابهما عن ودية بلاكبيرن.