مصرع مذيع قناة الحدث .. مقطورة نقل تدهس سيارته

19 يونيو 2020 - 02:21 م

في واقعة صادمة، لقي مذيع بقناة الحدث مصرعه إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكانت مقطورة من سيارة نقل ، والتي انفصلت لتطيح بسيارة المذيع واقتحمت معرض قطع غيار سيارات على الطريق ما أدى إلى وفاة المذيع قائد الملاكي متأثرا بإصابته وتهشم المعرض.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ على السيارة النقل وقائدها.

وكان العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ووفاة مذيع وتهشم معرض قطع سيارات نقل على الطريق.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ق ف ب 5346 نقل بمقطورة تابعة لإحدى الشركات قيادة (مؤمن .غ .ع) سائق والسيارة 29968ملاكي منوفية قيادة (محمد.ع .ا) إعلامي وشهرته «محمد السرسي» بقناة الحدث، ومستشار محافظ المنوفية الأسبق، مقيم بشبين الكوم منوفية توفى أثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم بالطريق الزراعي اتجاه بنها انفصلت المقطورة واصطدمت بالسيارة الثانية مما أدى لانقلابها وإصابة قائدها ووفاته.

كما تسبب الحادث في تهشم معرض قطع غيار سيارات نقل وتم التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ.

تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ النقل وقائدها وانتداب مهندس فني لفحص السيارة المتسببة في الحادث.