» بعد أن أنصفه القضاء.. نفوق الديك " موريس"

متابعات- أمينة عبد العال
نفق الديك موريس بعد عدة أشهر من إصابته بأنفلونزا لتجده صاحبته أمام عش الدجاج خلال فترة العزل المنزلي .
ويعتبر الديك موريس رمزا للحياة الريفية وكان القضاء قد برأه من تهمة إزعاجه للجيران بسبب صياحه .
وقالت " كورين فيسو" مالكة الديك منذ 6 سنوات :" كان رمزا للحياة الريفية وبطلا ، خاصة بعد أن سمح الصيف الماضي القضاء له بالصياح في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا .
جدير بالذكر أن قضية الديك أصبحت رمزا للخلاف بين السكان المحليين والوافدين الجدد من المدن ، وتزامن ذلك مع حملة للدفاع عن أصوات المناطق الريفية و روائحها ودفعت النواب إلي إقرار اقتراح قانون يناير الماضي يدرج قانون " تراث الحواس " للأرياف في القانون الفرنسي .
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