» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية

19 يونيو 2020 - 01:54 م

أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، 9 إجراءات بملاعب التدريب والمباريات قبل استكمال الدورى، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن الدليل الإجراءات التالية:

- تحديد الملاعب التى ستجرى عليها التدريبات أو المنافسات.

- وضع نظام معتمد لتطهير الملاعب والادوات الرياضية قبل المباريات والتدريبات.

- تدريب عدد من العاملين لتجهيز الملعب بصورة جيدة.

- التزام جميع المتواجدين فى الملاعب بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.

- توفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى أماكن متعددة بالملعب فى الداخل والخارج.

- اللجنة الطبية لها سلطة استبعاد أى شخص تظهر عليه الأعراض.

- غير مسموح بتواجد الأشخاص غير المصرح لهم بعدم التواجد فى الملعب.

- الكشف الظاهرى على جميع المترددين على الملعب.

- تطهير غرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل التدريبات والمباريات.