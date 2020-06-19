القبض علي ربة منزل مانحة للقروض الميسرة ..و"الوظيفة محتالة"

19 يونيو 2020 - 01:44 م

تمكنت قوات الأمن من القبض علي ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع آخر في ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال علي المواطنين بدعوة تقديم تسهيلات للحصول علي قروض ميسرة .

وكان مجموعة من المتضررين قدموا شكاوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية علي الانترنت من تضررهم من بعض الأشخاص لانتحالهم صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شرط تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية علي حساب بريدي خاص بربة منزل ، حسبما نشرت" اليوم السابع " .

و كثفت قوات الأمن وجمعت المعلومات و إجراء التحريات تبين وجود عدد كبير من الحوالات البريدية باسم ربة المنزل المشار إليها والمقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة تتراوح ما بين 1600 جنيه إلي 10 آلاف جنيه و أكدت التحريات قيامها بالاشتراك مع عاطل مقيم بالجيزة في تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال عن طريق الإعلان عبر احدي القنوات الفضائية عن مجموعة من الأراقم للتواصل مع المواطنين الراغبين في الحصول علي قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية .

جدير بالذكر أنه بعد القبض علي المتهمين جاري التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .