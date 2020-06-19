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ليست نكتة.. المؤبد لقرد ارتكب هذه الجريمة
ليست نكتة.. المؤبد لقرد ارتكب هذه الجريمة

عبد القادر وحيد- متابعات

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المؤبد

الكحول

مقتل شخص

قرد مدمن

في واقعة صادمة وغريبة الحدوث، تم الحكم على قرد مدمن بالسجن مدى الحياة، عقب مقتله لأحد الأشخاص، وإصابة المئات.

وبحسب ما نشره موقع الحرة فإن القرد المدمن على الكحول، أقدم على قتل شخص وجرح 250 آخرين، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية.

وقد قام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، والتي اعتاد على تناولها بكثرة.

وعقب ارتكابه الجناية وضع القرد بالحبس الانفرادي مدى الحياة، بقفص في حديقة حيوان كانبور الهندية.

من جانبها اتخذت سلطات الحديقة حكمها لاعتبارها القرد مصدرا للخطر حتى على أبناء فصيلته.

وكان القرد المدعو "كالوا" قد اعتاد على تلقي المشروبات الكحولية بشكل منتظم من قبل صاحبه، ما أدى لإدمانه على الكحول.

وقد توفي صاحب القرد، ما أدى لانقطاع المشروبات الكحولية عن الحيوان الذي باتت يتصرف بشكل عنيف، حيث انطلق القرد في شوارع ميزابور، ليتسبب بإصابة حوالي 250 شخصا، وقام بعضّ بعضهم ما تسبب بوفاة أحدهم.


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