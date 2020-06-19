لاعبو الأهلي يخضعون لتحاليل كورونا

19 يونيو 2020 - 12:40 م

يخضع جميع لاعبي فريق الأهلي، لتحليل فيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة اللاعبين بخضوعهم إلى مسحات بشأن كورونا، يومي السبت والأحد وذلك بتقسيم اللاعبين إلى دفعتين.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان قبل عودة تدريبات كرة القدم في مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد الاطمئنان على سلامة كافة لاعبيه، استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز والمقرر له يوم 25 يوليو المقبل.