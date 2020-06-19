» أخطرها.. عينات كورونا بمحطات البنزين.. «الوزراء» ينفى 12 شائعة

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الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

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مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

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مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

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الحياة السياسية

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

متابعات- محمد إبراهيم

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شائعات

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زيادة اسعار اتوبيس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 12 شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو 2020.

- التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة

- عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا

- توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات

- وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا

- إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through

- استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

- إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي

- إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا

- تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل

- زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل

- استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات

- تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق


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