» أخطرها.. عينات كورونا بمحطات البنزين.. «الوزراء» ينفى 12 شائعة

متابعات- محمد إبراهيم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 12 شائعة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو 2020.
- التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة
- عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا
- توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات
- وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا
- إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through
- استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة
- إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي
- إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا
- تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل
- زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل
- استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات
- تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق
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