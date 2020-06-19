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استبعاد بعض مستحقي الـ 500 من الدفعة الثانية.. القوي العاملة ترد

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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القوى العاملة: الأولوية في صرف 500 جنيه لهذه الفئة

القوي العاملة

500 جنيه

منحة العمالة

أكدت وزارة القوي العاملة أن الأنباء التي ترددت عن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة غير صحيحة.

و أضافت الوزارة في البيان الذي نشرته " اليوم السابع" أن الدفعة الثانية من العمالة غير المنتظمة ستضمن صرف نفس المبلغ الذي صرفه خلال الدفعة الأولي من المنحة لنفس المستحقين و المقدرة بـ 500 جنيه للمستحق .

جدير بالذكر أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه اعتبارا من يوم 21 وحتى يوم 25 يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي بموجب كارت  ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولي مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة وسيتم تقسيم الأعداد المستفيدة علي شرائح يومية منععا للتزاحم بحيث يقوم حوالي 260 ألف مستحق بالصرف يوميا .  


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