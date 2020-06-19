انخفاض صادم في أسعار تذاكر الطيران في باريس

متابعات- الدويني فولي
أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية ، إليزابيث بورن " أنه من المتوقع أن تصل تذاكر الطيران لبعض الرحلات مثل باريس/ مراكش ، وباريس / براج إلي 15 يورو لأنها تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير.
و أضافت الوزيرة أن السفر جوا له تكلفة باهظة علي البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا علي رحلات الطيران ، مؤكدة أن حزمة إنقاذ شركة " إيرفرانس" الفرنسية الهولندية للطيران كانت مسألة متعلقة باستمرار الشركة علي قيد الحياة .
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ"إير فرانس" خطته الإستراتيجية للشركة إلي اتحادات العاملين بالشركة يوم الثالث من يوليو المقبل .
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