  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: فتح المساجد "معصية لله"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

كورونا

مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

الجندي

الجندي: المُنتحر يقف مع القتلة يوم القيامة

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبد المعز

"أنا لا أبيح ما حرم الله".. تصريح جريء من داعية عن الشذوذ الجنسي

بسمة وهبة

بسمة وهبة: اللي حصل ده مهزلة

الإعلامي محمد موسي

موسي: لمحافظ الجيرة: في كارثة بتحصل يا سيادة المحافظ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

انخفاض صادم في أسعار تذاكر الطيران في باريس

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم

#

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

#

"روبي" في اعتراف صادم: اكتشفت أني "مثلية" في عمر الـ12

#

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية في تعاملات اليوم

فرنسا

يورو

تذاكر الطيران

مراكش

براج

أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية ، إليزابيث بورن " أنه من المتوقع أن تصل تذاكر الطيران لبعض الرحلات مثل باريس/ مراكش ، وباريس / براج إلي 15 يورو لأنها تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير.

و أضافت الوزيرة أن السفر جوا له تكلفة باهظة علي البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا علي رحلات الطيران ، مؤكدة أن حزمة إنقاذ شركة " إيرفرانس" الفرنسية الهولندية للطيران كانت مسألة متعلقة باستمرار الشركة علي قيد الحياة .

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ"إير فرانس" خطته الإستراتيجية  للشركة إلي اتحادات العاملين بالشركة يوم الثالث من يوليو المقبل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد أن أنصفه القضاء.. نفوق الديك " موريس"
» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية
» مصر تطلب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل حول ليبيا
» برقم خيالى ..لاعب جديد على أعتاب الأهلى
» صورة مؤثرة لمؤسس السعودية على كرسي متحر ك.. لن تتخيل السبب
» حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض
» ليست نكتة.. المؤبد لقرد ارتكب هذه الجريمة
» مجددا .. "ترامب " يتوعد الصين بهذا الأمر
» أخطرها.. عينات كورونا بمحطات البنزين.. «الوزراء» ينفى 12 شائعة
» استبعاد بعض مستحقي الـ 500 من الدفعة الثانية.. القوي العاملة ترد
» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية