انخفاض صادم في أسعار تذاكر الطيران في باريس

19 يونيو 2020 - 11:46 ص

أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية ، إليزابيث بورن " أنه من المتوقع أن تصل تذاكر الطيران لبعض الرحلات مثل باريس/ مراكش ، وباريس / براج إلي 15 يورو لأنها تكلف البيئة أكثر من ذلك بكثير.

و أضافت الوزيرة أن السفر جوا له تكلفة باهظة علي البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا علي رحلات الطيران ، مؤكدة أن حزمة إنقاذ شركة " إيرفرانس" الفرنسية الهولندية للطيران كانت مسألة متعلقة باستمرار الشركة علي قيد الحياة .

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ"إير فرانس" خطته الإستراتيجية للشركة إلي اتحادات العاملين بالشركة يوم الثالث من يوليو المقبل .