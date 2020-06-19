» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي

19 يونيو 2020 - 11:37 ص

"المصريون " تنقل لكم بثًا مباشرًا لشعائر ثاني صلاة جمعة من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، بعد إعادة فتح المساجد أمام المصلين.







يذكر أن السلطات السعودية أعادت فتح المساجد أمام المصلين الشهر الماضي، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







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