الصحة توضح حقيقة التخلص من النفايات الطبية

19 يونيو 2020 - 11:33 ص

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان أن الأنباء التي ترددت عن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة غير صحيحة .

ولفت المركز في البيان الذي أصدره إلي أنه يتم إتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى والتخلص الأمن من النفايات طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات " كورونا" أو غيرها مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات .

كما تتضمن خطة إدارة النفايات بالمنشآت الصحية مجموعة من الإجراءات في تقليل كمية المخلفات من الأنشطة الطبية العادية لتوفير السعة اللازمة لاستيعاب النفايات المتولدة من انتشار فيروس " كورونا" للتخلص منها بالطريقة ال،منة من خلال عمليات الدفن والحرق حيث تتم عمليات الحرق علي درجة حرارة تتعدي 1200 درجة مئوية .