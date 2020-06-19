أزهري: فتح المساجد "معصية لله"

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إيمان هاني

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المساجد

صدى البلد

الأزهر

كورونا

أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن فتح المساجد في زمن الأوبئة "معصية لله" حسب قوله . 

وأضاف "رضا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، بأن الحريص على دينه يجب أن يأخذ بالأسباب خاصة في وقت الأزمات والأوبئة.

وتابع:" الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو أول من وضع قواعد التعامل في زمن الأوبئة، مستشهدا بما فعله عمر بن الخطاب عندما انتشر الوباء في عهده، حيث قال: "أيها الناس الوباء كالنار، والتجمعات هى وقود النار، فتفرقوا يا عباد الله ولا تتجمعوا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

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