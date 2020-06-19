الجندي: المُنتحر يقف مع القتلة يوم القيامة

19 يونيو 2020 - 11:24 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ينص على أن المنتحر كافر، معقبا :"المنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر ويُحشر يوم القيامة مع القتلة لقتل النفس".







وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قاتل النفس ليس كافرًا وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر، موضحًا أن كره المنتحر وخوف الأشخاص على أبنائهم ليس مبررًا لاعتبار كافر.







وتابع: "الاستحلال هو تحليل ما حرم الله والكذب والحديث باسم الله"، مردفًا: "أن الانتحار الجريمة الوحيدة في تاريخ العقوبات التي يتم حفظها بمجرد وقوعها لأنها ليست ضد أحد".

