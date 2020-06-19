لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة

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متابعات- أمينة عبد العال

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قررت شركة طيران أمريكية عقاب  براندون ستراكا، الناشط المحافظ ومنعه من السفر لرفضه ارتداء الكمامة خلال رحلته الجوية ليكون أول عقاب للامتناع عن ارتداء الكمامة في الطائرة .

وكان الناشط تجاهل طلب أفراد طاقم الطائرة التابعة لشركة " أمريكان إيرلاينز " لارتداء الكمامة علي متن الرحلة التي كانت ستقلع من مطار لاجوارديا في نيويورك .

وبالرغم من أنه لا يوجد قانون أمريكي أو حتى إجراءات إلزامية تجبر الركاب علي ارتداء الكمامة علي الطائرات إلا أن الشركات لجأت لهذا الإجراء لمنع تفشي الفيروس .

ويعتبر هذا الحادث من الأولي منذ أعلنت شركات الطيران الأمريكية هذا الأسبوع بأنها ستكثف من تطبيق قواعدها الاحترازية فيما يتعلق بارتداء الأقنعة في محاولة للحفاظ علي سلامة الركاب في ظل انتشار فيروس " كورونا " المستجد .


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