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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

الحياة السياسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات- الدويني فولي

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أمريكا

ترامب

الانتخابات

الرئاسة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عن أمر ممكن أن يكون سبب خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو التصويت عبر البريد الذي يدعمه الديمقراطيون.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة «واشنطن تايمز»: «التصويت عبر البريد، الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يجعلني أخسر، لأنهم (يقصد الديمقراطيين) يخدعون ينهبون يسرقون. إنهم لا يرسلون (بطاقات الاقتراع) إلى بعض المناطق، ولا سيما المناطق الجمهورية».

وانطلاقا من ذلك، يعتقد الرئيس الأمريكي أن إجراء عملية التعبير عن الإرادة بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات للقانون.

ترامب كان تحدث مرارا ضد خيار إجراء التصويت عبر البريد، والذي يمكن أن يُسمح به في بعض الولايات بسبب وباء الفيروس التاجي الجديد.
من جهة أخرى، يرى الرئيس الأمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي حصل على أصوات كافية من المندوبين للمؤتمر المقبل للحزب الديمقراطي، للترشح للرئاسة في نوفمبر، هو أضعف من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي نافسته على الرئاسة في عام 2016.
وفي معرض رده على طلب بمقارنة بايدن وكلينتون كمنافسين في الانتخابات، قال ترامب: «إنه أضعف، لكن آلة الديمقراطيين أقوى لأنها يائسة».
ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة للبوابة المتخصصة «Real Clear Politics»، يتقدم بايدن على ترامب في المتوسط بنسبة ??8.5? في مستوى الشعبية وسط الناخبين.
وحصل رئيس الإدارة الأمريكية الحالية بالفعل على العدد الضروري من أصوات مندوبي المؤتمر الحزبي للدفع به مرشحا للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر.

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