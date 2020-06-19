مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

19 يونيو 2020 - 11:10 ص

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه حسم صفقتين من العيار الثقيل استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لقناة "الزمالك": "أشكر أحمد مرتضى وأمير مرتضى بعدما حسمنا صفقتين من العيار الثقيل في سرية تامة دون علم أحد".

وارتبط الزمالك بالعديد من اللاعبين الأجانب حيث يُعد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال للقلعة البيضاء وهم الثنائي التونسي الدولي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي، وآري بابل جناح بريميرو دي أوجستو الأنجولي.