نشر مواد فاضحة على صفحة وزارة الأوقاف بدولة عربية

19 يونيو 2020 - 11:08 ص

في واقعة صادمة، تعرض موقع وزارة الأوقاف السودانية، اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني، بنشر مواد فاضحة عليه.

وقال وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، في بيان له: " تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الاعتداء علي موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ".

وأضاف مفرح أنه من المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلي أن استهداف موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة ومسيئة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحا متاحا او محرما إلا وحاربونا به".

وأوضح مفرح أننا نعلن عن قبولنا لأي نصح سيبراني والاستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، مقدما الاعتذار لكل من تسببت له المواد المخلة في أي إساءة.