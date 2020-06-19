"أنا لا أبيح ما حرم الله".. تصريح جريء من داعية عن الشذوذ الجنسي

19 يونيو 2020 - 11:04 ص

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الشذوذ الجنسي من الكبائر وفاعله ملعون، موضحا أن الحكم في الشريعة الإسلامية ينصب على الأفعال وليس الأشخاص.







وأضاف عبد المعز خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشذوذ حرام وفاعله قد يتوب ويغفر الله له، ولا يجب الحكم على الأشخاص لأننا لا نضمن توبتهم من عدمها.







و تابع :"ليس معنى كلامي إباحة ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، ممثلًا بحديث الرسول "إن امرأة بغي ماشية مشي بطال دخلت الجنة في كلب سقته"، معقبًا : "هذا الحديث لا يعني أن البغاء حلال".

