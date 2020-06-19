  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: فتح المساجد "معصية لله"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

كورونا

مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

الجندي

الجندي: المُنتحر يقف مع القتلة يوم القيامة

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبد المعز

"أنا لا أبيح ما حرم الله".. تصريح جريء من داعية عن الشذوذ الجنسي

بسمة وهبة

بسمة وهبة: اللي حصل ده مهزلة

الإعلامي محمد موسي

موسي: لمحافظ الجيرة: في كارثة بتحصل يا سيادة المحافظ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

القاعدة تعترف بمقتل " دروكدال "

عرب وعالم

عبد المالك دروكدال
عبد المالك دروكدال

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

محتجون يضرمون النار بشرطي في المكسيك

#

فرنسا تعلن مقتل زعيم "القاعدة ببلاد المغرب" في مالي

#

فنانة شهيرة تعترف بأنها سممت والدتها بمطهر تليفزيون

#

زعيم "القاعدة بجزيرة العرب" يتوعد الولايات المتحدة

الجزائر

القاعدة

مالي

اعترف تنظيم القاعدة في المغرب بمقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال الذي كانت فرنسا أعلنت تصفيته مطلع يونيو الجاري وذلك في تسجيل صوتي نقله موقع " مؤسسة الأندلس " الذراع الإعلامية للتنظيم .

وقال أبو عبد الإله أحمد قيادي في التنظيم في التسجيل الصوتي أن دروكدال ق قتل متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة ، حسبما نشرت" سكاي نيوز " .

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية ، فلورانس بارلي : قد أعلنت أن قواتها تمكنت من قتل "دروكدال" في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر ، لافتة إلي أنه كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال أفريقيا وقطاع الساحل بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية
» مصر تطلب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل حول ليبيا
» برقم خيالى ..لاعب جديد على أعتاب الأهلى
» صورة مؤثرة لمؤسس السعودية على كرسي متحر ك.. لن تتخيل السبب
» حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض
» ليست نكتة.. المؤبد لقرد ارتكب هذه الجريمة
» مجددا .. "ترامب " يتوعد الصين بهذا الأمر
» أخطرها.. عينات كورونا بمحطات البنزين.. «الوزراء» ينفى 12 شائعة
» استبعاد بعض مستحقي الـ 500 من الدفعة الثانية.. القوي العاملة ترد
» بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد النبوي
» لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية