القاعدة تعترف بمقتل " دروكدال "

19 يونيو 2020 - 10:26 ص

اعترف تنظيم القاعدة في المغرب بمقتل زعيمه الجزائري عبد المالك دروكدال الذي كانت فرنسا أعلنت تصفيته مطلع يونيو الجاري وذلك في تسجيل صوتي نقله موقع " مؤسسة الأندلس " الذراع الإعلامية للتنظيم .

وقال أبو عبد الإله أحمد قيادي في التنظيم في التسجيل الصوتي أن دروكدال ق قتل متوعدا بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة ، حسبما نشرت" سكاي نيوز " .

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية ، فلورانس بارلي : قد أعلنت أن قواتها تمكنت من قتل "دروكدال" في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر ، لافتة إلي أنه كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال أفريقيا وقطاع الساحل بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين .