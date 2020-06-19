هيكل: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل ..تحولت لنقابة سرية

19 يونيو 2020 - 10:25 ص

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل حتى الآن.

وفي تصريحات صحفية للمصري اليوم أكد هيكل أن طارق سعدة، القائم بأعمال النقيب يدير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النقابة بقرار إدارى، مضيفا أن الاستقلالية للنقابة تبدأ بعد انتخاب أول نقيب، واللجنة المؤقتة وفقا لقانونها- الذي كنت رئيسا للجنة التي وضعته- كان يجب أن تنتهى من تشكيل جمعيتها العمومية في سبتمبر 2017، ولكن استمر الوضع وأكمل بالمخالفة 3 سنوات أخرى.

يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، كان قد رد على بيان نقيب الإعلاميين حول رفض تدخله في شؤون النقابة بعد سؤاله عن الإفادة بأسماء من يظهرون على الشاشات حتى الآن دون تقنين أوضاعهم.

وأوضح هيكل في تصريحات صحفية، أنني فوجئت بهذا الرد من جانب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، ولم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية، فكل ماسألناه عنه أمور يجب إعلانها مثل كم عضوا في النقابة؟ وكم وجها يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة ؟.

كما تساءل وزير الإعلام: لماذا يصدر سيادته مثل هذه البيانات بعد منتصف الليل.. ولماذا يتستر القائم بأعمال النقيب على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟.