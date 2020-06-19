» فنان عربي شهير يفاجيء جمهوره باعتزال مفاجيء.. ما الأمر

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الجزائر

اعتزال الفن

عمر ثايري

قرار مفاجيء

فاجيء الفنان الجزائري، عمر ثايري، جمهوره، بإعلانه عن اعتزاله عالم التمثيل.

ونشر الفنان الجزائري مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أكد فيه اعتزاله للفن.

وأضاف ثايري في مقطع الفيديو الذي تم تداوله : " لقد فكرت في الاعتزال من قبل كثيرا، وسهرت الليالي لاتخاذ هذا القرار وليس وليد اللحظة، أو بسبب مشكل مع شخص ما، ولكنه أمر جد شخصي".

وتابع ثايري:  " أمضينا أوقات رائعة معا لن أنساها أبدا، دخلت إلى عالم الفن مبكرا، والآن تفصلني أشهر قليلة لدخولي عامي الخمسين".

كما أشار الفنان إلى أنه اتخذ قرار الاعتزال، من أجل عائلته ولكي أن يعيش حياة بسيطة بعيدة عن الأضواء كما كان يرغب دائما في هذا الأمر. 

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