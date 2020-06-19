مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بالدوري

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رفض المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تتويج الأهلي بلقب الدوري حال تم إلغاؤه مشددًا أنه طالب بتطبيق اللائحة وتطبيق ما تم في الماضي وقت إلغاء بطولة الدوري.

وأكد "مرتضى" في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن الدوري المصري تم إيقافه بسبب فيروس كورونا المستجد متسائلا :" هل تم السيطرة على المرض حاليا ليعود الدوري " مشددا أن الدوري لن يعود.

وأكمل أن من يردد أن الزمالك يرغب في استكمال بطولة كأس مصر كاذب حيث إن الزمالك يسعى لإلغاء كافة البطولات لهذا الموسم.

وتابع مرتضى منصور أن من يردد أن الدولة ترغب في عودة الدوري واهم متسائلا "كيف ذلك وحرس الحدود وطلائع الجيش وقعا على مذكرة إلغاء الدوري".


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