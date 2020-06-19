مجددا.. فيسبوك يعاقب ترامب

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فيسبوك

حملة ترامب

عبارات ضد الكراهية

قامت شركة فيسبوك أمس الخميس بحذف منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.

وجاء إجراء فيسبوك بعد عرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة أنتيفا المناهضة للفاشية.
وبحسب ما تم تداوله عن جوناثان جرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في تغريدة على تويتر أمس الخميس : " استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسيئ للغاية".

وأضاف متحدث باسم فيسبوك أن سياستنا تمنع استخدام رمز استخدمته جماعة محظورة تروج للكراهية.

 من جانبه علق تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني  أن المثلث الأحمر المقلوب رمز استخدمته أنتيفا ولذلك أدرج في إعلان عن أنتيفا.


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