» بسبب العاملة.. حلا شيحة ترد على اتهامها بالعنصرية

19 يونيو 2020 - 09:49 ص

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة عن صمتها إزاء الاتهامات التي وجهت إليها بالعنصرية على خلفية حديثها عن عاملتها المنزلية.





وأكدت حلا شيحة في مقابلة متلفزة، أنها سعيدة بوجود العاملة لديها في منزلها، وأنها تعاملها جيدًا.

وكانت حلا شيحة نشرت صورة للعاملة عبر حسابها في ”إنستغرام“، موجهة لها رسالة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لها بسبب الاهتمام الذي توليه لها ولمنزلها، غير أن ختام رسالتها بحديثها عن لون بشرة عاملتها المنزلية، أغضب جمهورها وعرضها للهجوم من جانب المتابعين.

وكتبت شيحة في منشورها: ”مربيتنا العزيزة راشيل أنت لست مربية بل عضو في عائلتنا، عيد ميلاد سعيد وشكرًا على كل شيء ورعايتنا.. تلك المرأة الرائعة الكينية من أفريقيا حقًا مثل الأخت لي.. امنح الحب والاهتمام للمربية في منزلك من قلبك وتأكد أنهم سيقدمون الشعور ذاته لك.. شكرا راشيل وأتمنى لك في يوم ميلادك كل الأفضل يا فتاتي الكينية، ولا يهم إن كنتِ بيضاء أو سوداء“.





وأضافت في المقابلة التلفزيونية: ”أردت مفاجأتها في عيد ميلادها.. رأيت في عينيها فرحة بتقديرها للاحتفال بها.. لم أقصد أي عنصرية عندما تحدثت عن لون بشرتها“.



