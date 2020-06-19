المغامسي يغرد عن شيخ المعتزلة :" ما أجمل عباراته"

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المغامي

الزمخشري

في تدوينة مثيرة استدلّ الداعية السعودي صالح المغامسي بعبارات بأقوال مأثورة من كتاب ربيع الأبرار لشيخ المعتزلة أبو القاسم جار الله الزمخشري.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر :"مختارات من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري :" كَبَتَ اللهُ لك كلّ عدو إلاّ نفسَك   .. كان ابنُ عُمر يقول : نعوذُ بالله مِنْ قّدرٍ وافق إرادةَ حسود .. قال خالد بن صفوان : يابني : دينُك لمعادك ، ودنياكَ لمعاشك.. ما استرّقَ الأحرارَ أفظُّ مِنْ الدَّين" .

ورد عليه أحد متابعيه بما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن الزمخشري، حيث نشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن المعتزلة الذين شعارهم البدعة، وعلى رأسهم الزمخشري.

يذكر أن الزمخشري من أكبر مفكري المعتزلة وأحد أشهر علمائهم وشهرته قائمة على" الكشاف"، وهو من الكتب الشهيرة في تفسير القرآن الكريم، والتي يغلب عليها الطابع البلاغي.

ومن عجائب الزمخشري أنه قطعت رجله بسبب برد قارس أصابه، وكان يسير في " هاون" رجل صناعية، وكان يضع في جيبه ورقة موثقة تؤكد أن قدمه قطعت بسبب البرد، حتى لا يتهم بالسرقة، لربط الناس في ذلك العصر قطع الأيدي والأرجل بإقامة الحدود في السرقة وغيرها.


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