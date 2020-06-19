بعد ظهوره في الحمام.. مدير مدرسة الشرقية يكشف هذا الأمر

19 يونيو 2020 - 09:47 ص

عقب سيد أحمد حسين، مدير مدرسة الحسينية الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، على الصور الذى تم تداولها له وهو ينظف المديرية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "أنا شغال في المدرسة دى منذ عام 1983، وما قمت به شئ عادي وطبيعي من أجل حماية صحة أبنائي وزملائي".







وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على وشك الخروج للمعاش، ولا ينتظر شكر أو تقدير من أحد، معقبًا: "أنا طالع معاش ومش منتظر حاجة" .





وأكد "حسين"، أن قيادات المدرسة شاركوا فى حملة التنظيف والتطهير، متابعًا: "ودخلنا مسحنا حمامات الطلبة حفاظًا على صحة الطلاب في ظل جائحة كورونا،"، و السيدة التي ظهرت معي في الصور هي وكيلة المدرسة ".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

