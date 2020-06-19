محمد عبد الحارس
تنطلق اليوم الجمعة، عددًا من المواجهات بالدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري البرتغالي.
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
فريق نورويتش سيتى X فريق ساوثهامبتون - 7:00 مساءا - beIN SPORT HD2
فريق توتنهام هوتسبير X فريق مانشستر يونايتد - 9:15 مساءا - beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني
فريق ريال مايوركا X فريق ليجانيس - 7:30 مساءا- beIN SPORT HD 4
فريق غرناطة X فريق فياريال - 7:30 مساءا - beIN SPORT HD
فريق إشبيلية X فريق برشلونة - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 3
الدوري البرتغالي
فريق فيتوريا جيماريش X فريق موريرينسى - 8:00 مساءا - Sport TV 1
فريق فاماليكاو X فريق سبورتنج براجا - 10:15 مساءا - Sport TV 1
الدوري التركي
فريق أنقرة جوجو X فريق إسطنبول باشاك شهير - 8:00 مساءا- beIN SPORT HD 1
ظهر12:01 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37