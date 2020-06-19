تركي الحمد: الاستبداد أفضل من الديمقراطية

19 يونيو 2020 - 09:39 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن الاستبداد أفضل من الديمقراطية المزيفة.

وأضاف تركي الحمد على حسابه في تويتر : " كرهي للاستبداد لا حدود له لا شك، ولكن لو خيروني بين استبداد جلي، وديمقراطية مزيفة، ككل ديمقراطيات عالم العرب بلا استثناء، لاخترت الاستبداد".

وأوضح الحمد أن الاستبداد ،نظام سياسي زائل ذات يوم وإن طال الزمان، ولكن الديموقراطية المزيفة تشوه النفوس، فمن يعالج النفوس وقد تشظت كهشيم زجاج محطم.

وتفاعل العديد من رواد تويتر مه تدوينة الحمد، حيث كتب أحدهم :" حتى يصل أي مجتمع لديمقراطية حقيقية صلبة لابد أن يمر بديمقراطيات هشة ومزيفة .. لا يوجد تجربة سحرية تقفز من حال إلى حال كل ما على الأرض يدلل على ذلك الإنسان نفسه حتى يعبر من مرحلة الطفولة إلى النضج حتما سيمر بمرحلة المراهقة".

وعلق آخر : " نحن نتعلم الممارسة الديموقراطية.. كل مرحلة ننجز فيها انتخابات نخطو خطوات إضافية ونتعلم من أخطائنا.. ليس هناك ديموقراطية مزيفة.. هناك مثقف مزيّف، يلبّس على الناس دينهم ودنياهم ...مصالحه مع الاستبداد .. وجهه ممدود في كل وسائل الإعلام المأجورة . يرتزق من قلمه ويأكل من سحت موائدهم".