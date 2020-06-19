وزير المالية: اقتصاد مصر "اتكعبل"

19 يونيو 2020 - 09:32 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن في قانون التأمين الجديد المطبق في بورسعيد، سوف يدفع في العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها لـ 200 أو 300ألف جنيه، معقبا :"المواطن يدفع في عملية القلب المفتوح 300 جنيه".







وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن اقتصاد مصر بعد 2011 "اتكعبل" بسبب توقف السياحة، وعودة المصريين من ليبيا، مشيرا إلي أن الدين العامل للدولة انخفض بسبب الإصلاح الاقتصادي من 108 لـ83%، وهذا يعني ان الدين انخفض بنسبة 25%.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

