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زوجة سعد لمجرد تشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو

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زوجة سعد لمجرد تشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو

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زوجة سعد لمجرد تشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو
زوجة سعد لمجرد تشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو

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سعد لمجرد

زوجته

فيديو قديم

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قديم يعود للنجم المغربي سعد لمجرد، وزوجته.

وبحسب مقطع الفيديو يظهر لمجرد، وهو يلقي كلمة خلال نهائيات برنامج "سوبر ستار"، الذي شارك فيه، ليوجه الشكر لزوجته، والتي ظهرت في الفيديو جالسةً بين الحضور.

وقد تفاجأ جمهور النجم المغربي بالفيديو المتداول، كونهم لم يكونوا على علم بزواج لمجرد من قبل.

وكان موقع الفن، قد ذكر أن لمجرد كان متزوجا في سن مبكرة أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يعلن انفصاله في وقت لاحق.

يذكر أن سعد لمجرد كان قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور، حيث أظهر مقطع فيديو سقوط خطر للنجم المغربي سعد لمجرد، خلال تصويره أحد مشاهد آخر فيديو كليب له.

كما أظهر الفيديو حينها سقوط كل من المجرد وأعضاء فرقة فناير، خلال تصويرهم لأحد مشاهد فيديو كليب الأغنية الجديدة التي ستجمعهم قريبا.

وكان السقوط خطيرا، حيث سقط سعد لمجرد وأعضاء الفرقة بقوة من مكان مرتفع .


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