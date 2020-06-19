الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

19 يونيو 2020 - 09:00 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19 يونيو حالة من الاستقرار حيث استقر الدولار عند رقم 16.18 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه .